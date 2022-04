Salvò tra le onde una madre e due bambini: Leopoldo riabbraccia Claudia dopo 26 anni

Si sono rincontrati dopo 26 anni e l’emozione è stata grande. I protagonisti di questa storia sono Leopoldo Stromilli, titolare del “Lido Aurora” di Agropoli, e Claudia Papa, che, nella giornata di ieri, si sono riabbracciati ricordando ciò che accadde nel 1996.

La storia

In quell’anno, due bambini rischiarono di annegare nelle acque del mare di Agropoli. La prima a tuffarsi fu la loro madre, Claudia, nonostante le raffiche di vento e le correnti forti. Vista la situazione di pericolo, Leopoldo si lanciò anche lui tra le onde riuscendo a trarre in salvo, senza non poche difficoltà, sia i due bambini che la loro mamma. Ieri, a distanza di 26 anni, l’incontro tra i due nella nota località turistica cilentana.