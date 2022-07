Agropoli, messa e benedizione del mare in ricordo di Biagio Manganelli

Commozione, ieri pomeriggio, ad Agropoli, dove il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi e il presidente del Consiglio comunale, Franco Di Biasi, hanno partecipato alla messa in ricordo di Biagio Manganelli, giovane prematuramente scomparso nel 2019 (morì annegato in mare mentre era in barca col papà) e in onore di tutti i caduti in mare.

La benedizione del mare

Subito dopo, si è tenuta la benedizione del mare e la deposizione della corona di fiori. È stato infine consegnato il quadro della Madonna di Costantinopoli alla Guardia Costiera.