Sindrome di Sjögren, una panchina azzurra sarà installata ad Agropoli

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha deciso di sostenere l’Associazione A.N.I.Ma.S.S. ODV posizionando, in piazza Vittorio Veneto, una panchina azzurra per sensibilizzare sulla sindrome di Sjögren. L’inaugurazione si terrà venerdì 19 luglio alle 18:30. L’iniziativa rientra nel progetto che consiste nell’installazione di panchine di colore azzurro in varie città italiane per far conoscere la rara e grave malattia autoimmune, sistemica, degenerativa e inguaribile, che colpisce in grande maggioranza le donne e che provoca gravi effetti non solo clinici e psicologici, ma anche sulla vita sociale e affettiva.

L'iniziativa

La prima panchina azzurra è stata inaugurata a Noto (SR), a seguire altre 12 panchine nell’anno 2023 sparse per l’Italia, quella di Agropoli è la quarta per l’anno 2024. Sarà presente all’inaugurazione la fondatrice e presidente di A.N.I.Ma.S.S. ODV, Lucia Marotta. Lo scopo è far riflettere sui diritti alla salute di chi è affetto da questa grave patologia invisibile e discriminata nei confronti di tante altre. Sono numerosi i fattori che rendono la vita dei pazienti e familiari complessa e difficile, a partire proprio dal mancato inserimento della sindrome di Sjögren primaria, come rara, nei LEA e nel Registro Nazionale delle Malattie Rare.

Il commento

Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi e l’assessore alle politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo dichiarano: “Sarà un’occasione per parlare delle problematiche e criticità della malattia e di quanto l’Associazione A.N.I.Ma.S.S. ODV sta facendo, da circa 19 anni, per dare dignità alle persone malate e tutelarle nel loro diritto alla salute”.