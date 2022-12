Natale ad Agropoli: presepe e personaggi Disney spuntano lungo le strade

La città di Agropoli è pronta ad accogliere i turisti con il simbolo emblema del Natale: il Presepe. A realizzare le scene presepiali il maestro Antonio Guida. Sono visibili presso gli svincoli di ingresso Agropoli Sud e Agropoli Nord. Quest'anno l'artista locale ha realizzato i personaggi che "animano" le due rotatorie principali agli ingressi delle città, ma nei prossimi anni saranno inseriti anche nelle altre rotatorie presenti nelle zone della città.

La curiosità

E in occasione delle festività natalizie, anche i vicoli del centro cittadino si animano. Grazie ad una collaborazione pubblico - privata via Giolitti è diventata la Disney Street. Tanti personaggi dei cartoni Disney sono pronti ad accogliere i bambini. Presente anche una nuova segnaletica per guidare verso le diverse attrazioni presenti