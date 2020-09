La principessa Dana Al Khalifam sbarca ad Agropoli: cena in riva al mare

La principessa Dana Al Khalifam, figlia dello sceicco del Bahrain, sbarca ad Agropoli con lo yacht e cena al ristorante "Palazzo Dogana". L’arrivo dello splendido yacht Serenity, proveniente da Ischia e diretto a Palinuro, non è passato inosservato suscitando la curiosità di residenti e turisti. Ad accompagnare la principessa altre otto persone facenti parte dell’equipaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le caratteristiche

Serenity è uno splendido yacht di 72 mt. con la capienza di 30 ospiti suddivisi in 15 cabine. Costruito nel 2004, è stato completamente ristrutturato nel 2017 con la chiara indicazione di creare un ambiente luminoso, ampio ed ottimizzato per il comfort ed il divertimento degli ospiti a bordo. Lo stile degli interni, una moderna classicità, è caratterizzato da forme pulite, arredo di design e tocchi di colore, e domina negli spazi comuni come il luminosissimo salotto e le due sky lounge presenti a bordo, dotati di comode sedute, aree lounge, aree pranzo formali ed angolo bar. Le 15 cabine, di cui 12 matrimoniali e 3 doppie, sono caratterizzate da un’atmosfera rilassante, quasi zen, grazie a linee geometriche, specchi e una prevalenza del bianco. Lo stesso avviene negli spaziosissimi bagni completamente in marmo bianco. Gli spazi esterni sono ampi ed ospitano un’abbondanza di sedute, zone prendisole, bar ed una vasca idromassaggio sul sun deck. Completano le dotazioni di questo lussuosissimo yacht una palestra attrezzata, una sala cinema, un'area beauty con sauna e sala massaggi ed una lunga lista di sport e giochi acquatici.