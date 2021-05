In particolare, è stato un intervento mirato ad eliminare la plastica. Si è provveduto a pulire il fondale con circa 7 sub, guidati dal Diving Yoghi e alla presenza di Piero Antelmi del Wwf Agropoli. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune.

Agropoli, al via la pulizia dei fondali del Vallone: in azione 7 sub volontari