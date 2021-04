Agropoli, le spiagge ottengono la Bandiera verde anche per il 2021

Le spiagge di Trentova e del lungomare San Marco, ad Agropoli, sono state valutate come a misura di bambino. Il riconscimento e importante vessillo viene assegnato, da tradizione, dal 2008. In tempi di pandemia la notizia rappresenta una grande speranza futura, specie per la località balneare e per i tanti che vi si recano in vacanza. Le condizioni per ottenere il riconoscimento sono acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per fare torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. A riguardo, il sindaco Adamo Coppola, insieme all'assessore all'ambiente Rosa Lampedusa, hanno espresso grande soddisfazione. Con loro, anche il consigliere delegato al Porto e Demanio, Giuseppe De Filippo. La cerimonia di consegna dei vessilli verdi si svolgerà il prossimo 10 luglio presso il Parco pubblico "Bambinopoli Comunale" sul Lungomare Marconi di Alba Adriatica (Teramo).

