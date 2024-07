Agropoli, al via i tirocini di inclusione sociale

Sono iniziati questa mattina ad Agropoli i tirocini di inclusione sociale, coinvolgendo 21 partecipanti: 15 presso il Comune di Agropoli e 6 presso l'azienda consortile "Agropoli Cilento Servizi". Questi tirocini, della durata di un anno, prevedono un compenso mensile di 500 euro e sono parte del programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori-GOL", un'azione prevista dal PNRR per facilitare l'inserimento lavorativo di persone fragili o vulnerabili.

I tirocini

Il programma, promosso dalla Regione Campania, mira a sostenere lavoratori in difficoltà, donne svantaggiate, persone con disabilità, lavoratori maturi, disoccupati di lunga durata e residenti in zone a rischio di esclusione sociale. Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per promuovere la ripresa sociale, economica e occupazionale. Il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D’Arienzo, e l’assessore al Pnrr, Emidio Cianciola, hanno espresso soddisfazione per l'adesione al progetto, finanziato con fondi Pnrr, per sostenere l'inclusione di persone in situazioni di fragilità. Domenico Gorga, presidente di "Agropoli Cilento Servizi", ha aggiunto che i tirocinanti rappresentano nuove e valide risorse per la città, contribuendo al lavoro quotidiano secondo le loro capacità.