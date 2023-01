Dopo gli appelli, nuovi alberi sul Carmine: esultano commercianti e residenti

Erano state "cementificate", rappresentando anche un pericolo per i pedoni che, percorrendo il marciapiede, spesso rischiavano di cadere a causa delle buche e della pavimentazione irregolare. Ma, a seguito delle segnalazioni di commercianti e residenti lanciate anche attraverso la nostra testata, via Carmine ora godrà di nuovi alberi, in quanto quelle aiuole sono state "rigenerate", abbellendo il bordo del marciapiede con il verde che mancava.

"Ringraziamo l'amministrazione comunale per aver risposto al nostro appello, favorendo il decoro del quartiere", hanno detto, soddisfatti, gli esercenti e gli abitanti della zona.