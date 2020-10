Aiuti alle famiglie in difficoltà: nuova iniziativa di Contrariamente Baronissi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Fiera dell’operato svolto fino ad oggi, l’associazione ContrariaMente Baronissi continua ad impegnarsi nella sua missione . Dopo la partecipazione alla task force durante il periodo di lockdown con le molteplici iniziative messe in campo a sostegno dei cittadini e dei suoi assistiti, l’associazione prosegue ,anche questo mese ,una delle attività più importanti.

I volontari, in questi giorni, si sono occupati delle operazioni di carico e divisione delle derrate alimentari. È prevista per oggi, 22 ottobre, la distribuzione dei generi alimentari destinati ai nuclei familiari che vivono un periodo di criticità economica.

Il lavoro dei volontari è reso possibile grazie alla convenzione con il Banco alimentare Campania Onlus e all’ausilio di benefattori del territorio a cui l’associazione e i volontari tutti porgono un dovuto e sentito ringraziamento

Inoltre, Il Presidente Tony Siniscalco tramite i propri canali social e quelli dell’associazione fa sapere che è disponibile ad estendere altri aiuti a chiunque si trovasse in condizioni di difficoltà, anche momentanea, dovuta al peggioramento della situazione epidemiologica, che può contattarci al +39 348 2623335 Raffaella. Continua anche l’appello a tutti i cittadini invece che vogliono donare beni di prima necessità come pasta, omogenizzati, olio, farina, zucchero, biscotti, scatolame, o altri alimenti possono contattare al +39 329 7018570 Piera.

Non accettiamo danaro ma siamo felici di raccogliere qualunque genere possiate regalare. La solidarietà, come la gioia, è più bella se condivisa conclude Siniscalco.