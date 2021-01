Dal Senegal a Salerno per sperare: l'appello della Domus Familia per una 60enne

F.N., 60enne africana che ha collaborato attivamente con la Domus Familia Felix capitanata da Loredana Paglionico per aiutare i bambini in difficoltà in Senegal, ha scoperto di avere un carcinoma allo stomaco

Dal Senegal all'Italia, fino a Salerno, per avere una speranza di guarigione. F.N., 60enne africana che ha collaborato attivamente con la Domus Familia Felix capitanata da Loredana Paglionico per aiutare i bambini in difficoltà in Senegal, ha scoperto di avere un carcinoma allo stomaco. Così, la tenace presidente della Domus, la dottoressa Paglionico, si è attivata per tenderle una mano e darle la possibilità di operarsi.

La testimonianza

"Massima disponibilità da parte dai medici e dalla direzione sanitaria del Ruggi di Salerno che renderanno possibile l'intervento chirurgico per la 60enne, nonchè da parte della Regione Campania che ha approvato la delibera per consentire l'operazione della senegalese che a Salerno ha una sua familiare", ha detto la dottoressa Paglionico, entusiasta di poter offrire una possibilità di aiuto concreto alla donna che ha funto da ottimo tramite per i progetti umanitari e le raccolte fondi destinate ai piccoli che vivono in strada in Senegal.

L'appello

Un ultimo sforzo per dare alla 60enne una possibilità di guarigione, la Domus Familia Felix lo chiede alla comunità tutta: F.N. necessita di aiuti per coprire le spese di viaggio. Ad inizio febbraio dovrebbe arrivare a Salerno per sottoporsi all'intervento che rappresenta la sua speranza: chiunque volesse aiutarla, contribuendo alla spesa del biglietto, può effettuare la sua donazione alla Domus Familia Felix, precisando nella causale che si tratta di fondi da destinare alla 60enne senegalese. L'auspicio è che la donna possa essere supportata nel suo complesso percorso, ritrovando il sorriso che merita. Ecco l'iban della Domus: IT2J3608105138283602383604