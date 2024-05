Al via l'Expo riflessi e riflessioni, sesta edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dall’11 al 18 maggio si terrà la sesta edizione della Expo d'Arte Contemporanea “Riflessi e Riflessioni” presso il prestigioso Palazzo Genovese in Piazza Sedile del Campo a Salerno

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Avalon Arte APS”, è patrocinata dal Comune di Salerno e ha come direttore artistico la presidente Dina Scalera.

Il vernissage si terrà l’11 maggio 2024 alle ore 18,30.

Esporranno in un percorso suggestivo, frutto dell’allestitore Giovanni Memoli, diciotto artisti, provenienti da tutta Italia, con opere in ceramica, pittura ad olio, tecniche miste e mosaico. La critica è a cura di Luigi Sinacori che presenterà gli artisti durante il vernissage.

Giunta ormai al dodicesimo anno di vita, Avalon Arte registrata come APS sul registro nazionale può contare sulla solida organizzazione composta dall’aiuto Direttore artistico Stefania Siano, dall’allestitore Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro e Biagio Landi. Fotografia e grafica a cura di Paola Siano e la comunicazione affidata a Magrina Di Mauro.

La mostra dei diciotto artisti è racchiusa nel catalogo a cura di Studio Byblos, casa editrice di Palermo specializzata nel campo dell’arte.

Anche quest’anno l’I.P.S.E.O.A. “Roberto Virtuoso” di Salerno, dirigente scolastico dr.ssa Ornella Pellegrino, svolgerà l’alternanza Scuola-Lavoro presso l’Expo. Gli studenti guideranno i fruitori del percorso artistico, sotto la supervisione della prof.ssa Carmela Annunziato.

Durante la mostra ai visitatori sarà chiesto di esprimere la propria preferenza circa l’artista che ha loro dato più emozione e al termine della manifestazione, al termine saranno premiati i 3 artisti più votati con una targa.

“Avalon Arte si prefigge di diffondere lo studio e lo sviluppo dell’arte in tutte le sue espressioni, con la passione di chi vive d’Arte, intesa come culto del Bello” - così la presidente Dina Scalera - Ogni volta che nasce l’evento, siamo consapevoli che il pubblico ci ripagherà con entusiastici commenti di tutta la fatica per organizzare e curare i dettagli della “creatura” che ora mostra tutta la sua bellezza”.

Espongono gli artisti: ARAPHOENIX; Eter BARATTA – MEB; Manuela BORRELLI; Calogero BUTTA’; Cono GIARDULLO; Biagio LANDI; Elvira LANDI; Angelina LAPADULA; Lorenzo Pompeo LOMBARDO; Guido MARENA; Pasquale MASTROGIACOMO; Assunta OLIVA; Arianna PAPARELLA; Vincenzo RIDOLFINI; Paola SIANO; Camilla SORRENTINO; Bianca Rita TEATINI; Francesco TORTORA

La mostra sarà visitabile tutti i giorni: ore 16,30 – 20,30. Il sabato e la domenica ore 9,30 – 12,30 / 16,30 – 20,30

INGRESSO LIBERO