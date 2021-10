Alba magica in Costiera: il cielo appare come un dipinto, le foto

Il cielo del nostro territorio, in questo ottobre, appare simile alla tela di un pittore. Colori pastello in una fusion affascinante, infatti, hanno caratterizzato l'alba di stamattina, per la gioia dei fortunati spettatori dell'incanto made in nature.

A catturare le splendide tinte dell'inizio del week-end, l'arte fotografica di Fabio Fusco che, come sempre, lascia tutti a bocca aperta.