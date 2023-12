Albanella, l’associazione Ràreca riapre le porte del Museo Hangar

Il 16 e il 17 dicembre saranno ufficialmente presentate “Erratica 2023” e “Il Giardino dei Frutti" presso il Museo Hangar di Albanella. Le due iniziative, che avranno come medium l’arte ed alcune sue declinazioni, saranno realizzate dall’Associazione Ràreca nell’ambito del progetto Erratica 2023, CoAbitazioni all’Hangar di Albanella, sostenuto da Creative Living Lab – Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, sotto li patrocinio del Comune di Albanella, ni collaborazione con Focare e le associazioni culturali Coollettivo e Traara. Il Museo Hangar, nato nel 2008 come contenitore di stimoli, attrattore culturale e turistico, ma da subito lasciato all’inutilizzo, nel 2023 grazie alla volontà dell’attuale amministrazione comunale diviene pilastro portante dell’Associazione Rareca, che oltre a restituire dignità architettonica all’intera struttura, la riporta alla funzione sociale e formativa per cui era stata creata, ovvero luogo di sperimentazione e di ricerca.

Il programma

Il 16 dicembre Erratica 2023, invita l’intera comunità ad una kermesse di eventi e attività, musica, performance, proiezioni, laboratori, che ni sinergia daranno vita ad un panorama artistico nazionale e internazionale.

Ore 10:00 / 13:00, DJ Davide Voza, artista poliedrico e multidisciplinare, che spazia dalla videoarte ala performance fino all’animazione3D, con una selezione di World Music 60 min +soul/funk’;

Ore 11:00, presentazione progetto Erratica Coabitazioni all’Hangar, con gli interventi del sindaco di Albanella, Renato Iosca, e della presidente dell’Associazione Rareca, Elena Paola Dragonetti;

Ore 12:30, introduzione del progetto Giardino dei Frutti, che ha come focus al rigenerazione dell’area verde del museo, a cura di Alessandro Cipolletta;

Ore 13:00 / 15:00, esibizione di Bett-X con una selezione di Reggae Electro/DUB’ e pranzo collettivo;

Ore 14:30, presentazione e proiezione del documentario FOCARE, a seguire la disamina di Antonio Pipolo sul progetto interdisciplinare, svolto nella comunità di Vila Littorio con l’intento di preservare al tradizione dei falo della Vigilia di Natale, una riflessione sul rito del fuoco e la sperimentazione di nuove forme di produzione artistica fuori dai contesti istituzionali;

Ore 15:00 / 16:30, Live Jazz Quintet con Daniele Brenca al basso/contrabbasso, Matthew Swindells alla batteria, Ivano Leva al piano, Francesco Desiato ai flauti e Antonio Della Polla al vibrafono. L’autore, Daniele Brenca, offrirà al pubblico una fusione sonora di ampio respiro, elementi afroamericani e melodie mediterranee;

Ore 16:30/ 17:30, Daniele Brenca e DJ Salvatore Stallone 6L6 con ‘Funk house’;

Ore 17:30 / 18:30, nei locali dell’Hangar, Electronic Music di DJ Pio e Live Paint Performance’ di Fabio Colasante, autore di tele dalle grandi dimensioni ed eccelso conoscitore della tecnica della gouache.