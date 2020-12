“Christmas Lunch Bag” per chi ha bisogno: tutto pronto per la tre giorni solidale all'alberghiero Virtuoso

La solidarietà è di casa presso l'Alberghiero " R. Virtuoso": in occasione delle prossime festività natalizie, l’Istituto ha deciso di essere vicino alle persone che vivono un momento di disagio o che si trovano in situazioni svantaggiate.

Nei giorni 24 e 31 dicembre e 5 gennaio, l'alberghiero offrirà un “Christmas Lunch Bag” a tutte le persone bisognose presso la sede di Via Pertini, nelle scuole Barra, dalle ore 12 alle ore 13:30. "Si coglie l’occasione per augurare un Natale sereno, solidale e, seppur diverso, all’insegna della collaborazione e in uno spirito rinnovato", hanno scritto, infine, dall'istituto.