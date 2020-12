E' quando non ne abbiamo voglia, che ne abbiamo più bisogno: Natale 2020 insieme a voi lettori, le foto

"E' proprio quando non abbiamo voglia del Natale che ne abbiamo più bisogno": è la riflessione scelta dalla nostra redazione per questo particolare periodo che, nonostante la pandemia e i drammi vissuti direttamente o indirettamente dall'intera comunità, è giusto rimanga caratterizzato da luce e speranza.

Salerno, per il primo anno privata a Natale delle sue Luci d'Artista, come il resto d'Italia ha dovuto e deve ancora oggi far i conti con paure, tensioni, restrizioni, perdite e sofferenze legate all'emergenza Covid-19. Eppure, attraverso i social, è stato possibile condividere attimi di stupore e gioia "entrando" nelle case dei salernitani e sentendoci tutti, mai come ora, più vicini, con il cuore. Augurandovi giorni di rinascita e sorrisi più forti di ogni lacrima, proponiamo la carrellata fotografica degli alberi e dei presepi giunti in redazione, "specchio" di forza da parte di chi, come voi, nonostante ogni difficoltà, ha il coraggio di non arrendersi al buio e di cercare la luce, scegliendo di non rinunciare al Natale.

Grazie per esserci ed auguri, di cuore, a tutti voi.