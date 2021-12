Luci d'Artista, continua il montaggio del grande albero in piazza Portanova

Continua in piazza Portanova, l'installazione del grande albero, alto 21 metri, con palline giganti rosse e dorate, 2400 sfere sui 760 rami.

L'inaugurazione di Luci d'Artista, prevista il 3 dicembre, avverrà senza cerimonie particolari, nè madrine, per via del rialzo dei contagi da Covid registrato sul nostro territorio e per l'incalzare della variante Omicron in Campania.