Spuntano palline e stelle sul grande albero di Natale di piazza Portanova: ha preso forma una delle attrazioni principali di Luci d'Artista.

Giungendo in piazza Portanova da via Mercanti, dunque, è possibile ammirare l'opera tra un fiocco di neve ed un altro: tanta curiosità, in attesa dell'accensione delle Luci, prevista venerdì.