Alessandro Parisi eletto nella giunta nazionale Anffas

Nel giorno in cui Roberto Speziale, è stato riconfermato all'unanimità alla Presidenza di Anffas Nazionale per il prossimo quadriennio, Salerno si congratula e festeggia l'elezione di Alessandro Parisi nella nuova Giunta Esecutiva. Già socio e Consigliere di Anffas Onlus Salerno, nonché Presidente della Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas, Parisi è stato eletto, il 21 e il 22 Ottobre a Roma, nel corso dell’Assemblea Nazionale di Anffas, componente della Giunta Esecutiva Nazionale, risultando il terzo degli eletti in tutta Italia.

Un importante momento per tutta l’Associazione che ha visto anche il rinnovo delle cariche associative nazionali.

Questo è un prestigioso risultato anche per Anffas Salerno che, in continuità con il grande lavoro svolto in questi anni, con la presenza di Alessandro Parisi, maggiormente attivo sul territorio nazionale, lavorerà con ancora maggiore incisività per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Un risultato, che segna anche una radicale svolta nell’ottica del ricambio generazionale che da anni Anffas persegue.

Il Presidente e il Consiglio di Anffas Onlus Salerno augura al Presidente Nazionale Roberto Speziale, ad Alessandro Parisi e a tutti i neoeletti, un proficuo e significativo lavoro in un momento storico estremamente complesso e irto di difficoltà.

"Il risultato raggiunto sia da me che da altri giovani, di entrare a far parte della giunta nazionale di Anffas, non è una vittoria dei singoli, ma è una vittoria collettiva, frutto del lavoro di rete che ognuno di noi ha portato avanti in questi anni. Così Alessandro Parisi sottolineando che l'ingresso di nuovi componenti giovani all'interno di un organismo nazionale è un importante segnale che Anffas ha voluto dare, che rafforza e dà maggiore valore al percorso iniziato prima con il progetto Anffas Giovani e ora con la Consulta Nazionale Giovani.

Sono molto grato ad Anffas, al Presidente Nazionale Roberto Speziale e a tutti coloro che mi hanno sempre supportato e dimostrato stima e fiducia. Nei prossimi mesi ci attenderà un lavoro duro e intenso che cercherò di affrontare con la massima dedizione, passione e professionalità, perché essere a disposizione della rete Anffas è certamente grande motivo di orgoglio". Così Alessandro Parisi è pronto per questo importante lavoro nel ruolo di componente della giunta nazionale di Anffas per il prossimo quadriennio per raggiungere traguardi comuni nell’unico interesse di tutte le persone con disabilità, in particolare intellettive e con disturbi del neurosviluppo, e delle loro famiglie, per un futuro sempre più inclusivo con pari opportunità e pari diritti.