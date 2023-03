Curiosità, Alessandro Siani fa doppia nel salernitano: applausi a Giffoni e Pellezzano

“Giffoni è una repubblica fondata sui giovani. La sua forza è nella capacità di ascoltare. Se dovessi raccontalo con un simbolo sarebbe certamente un orecchio”. Lo ha detto ieri Alessandro Siani che ha salutato oltre seicento studenti delle scuole Gian Camillo Glorioso e Fratelli Linguiti di Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella che hanno affollato la sala Truffaut della Cittadella del cinema per assistere alla proiezione del suo ultimo film, “Tramite amicizia” con Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase e Yari Gugliucci. “Il cinema è l'esperienza più bella del mondo, la sala buia è la vita. Si dice che sia la fabbrica dei sogni, abbiamo bisogno di voi per aiutarci a non mandarla in cassa integrazione – ha detto Siani – Ogni tanto lasciamo perdere i cellulari e godiamoci questa grande festa”. In sala, con il direttore generale Jacopo Gubitosi e il team di Giffoni, anche il consigliere regionale Andrea Volpe. Tantissime le domande dei ragazzi che hanno sollecitato Siani invitandolo a riflettere sul concetto di amicizia. “Per me è un valore fondamentale – ha sottolineato l'attore e regista – al pari della famiglia e dell'amore. Sono gli ingredienti che rendono la nostra vita felice. Non è facile trovare amici veri: prima di giungere a rapporti capaci di durare tutta la vita è possibile inciampare in persone poco leali e trasparenti, ma fa parte della vita”.

Il film è nato proprio da questa considerazione: “Ho letto che in Giappone ci sono molte persone sole al punto da essere propense a fittare un amico. E' una cosa tristissima. E lo abbiamo per certi versi sperimentato durante il periodo del Covid, quando eravamo costretti a restare chiusi in casa senza poter condividere nulla con le persone a noi care. Lì forse abbiamo capito l'importanza delle relazioni umane e dell'amicizia”. Tra una battuta sul Napoli e una gag per ripercorrere alcuni dei suoi più celebri personaggi, Siani ha ricordato che quando si è giovani è facile provare insicurezze e paure, “ma se non vivi la paura sulla tua pelle non puoi neppure sperimentare il coraggio”. I suoi miti? Totò, Massimo Troisi e Eddy Murphy, ma anche Quentin Tarantino e Frank Capra. I suoi esordi risalgono a quando, appena diciassettenne, fu invitato da un prof di religione a mettere in piedi una piccola compagnia e ad allestire uno spettacolo teatrale. “Ero particolarmente vivace e facevo battute in continuazione – ha ricordato – Fu un piccolo successo. E da allora non mi sono più fermato. C'è un motivo molto intimo. Mio padre era un operaio metalmeccanico e quando la sera tornava a casa, distrutto dal lavoro, si addormentava guardando dei film comici. Una risata lo aiutava a liberarsi dal peso di quello che aveva affrontato ed è per questo che ho deciso che la mia missione sarebbe stata quella di far ridere le persone. Altrimenti avrei fatto l'avvocato per difendere i deboli”. Siani ha poi anticipato che a giugno sarà impegnato sul set del suo prossimo film, dedicato questa volta alla famiglia. Ernesto, Maria, Francesco, Anastasia, Alice, Ciro gli hanno regalato applausi e sorrisi, mentre Miriam e Aurora lo hanno accolto con uno striscione realizzato da loro in sala.

Tappa a Pellezzano

Il comico, quindi, ha strappato sorrisi anche al cinema teatro Charlot di Pellezzano dove sempre ieri si è recato per incontrare i suoi fan prima della proiezione del film. Ad accoglierlo, il sindaco Francesco Morra: sorrisi e applausi scroscianti. “Il cinema è una fabbrica di sogni. Aiutateci a tenerla sempre in vita”, ha detto Siani. "Grazie ad Alessandro Siani per questo incontro intriso di allegria. Un grazie particolare a Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore", ha aggiunto il primo cittadino.