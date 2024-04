Trentotto posti, esauriti in pochi giorni, per partecipare alla masterclass di Alexander Sanchez, pasticciere costaricense di fama mondiale, che si terrà martedì prossimo 9 aprile presso l’Academy di Agrovo di Pagani, azienda storica nata negli anni ’60 e oggi punto di riferimento del territorio nella commercializzazione di prodotti alimentari.

La masterclass

Arriveranno pasticcieri da ben tre differenti regioni, Campania, Basilicata e Lazio, in prevalenza pastry chef, relativamente giovani, che hanno il forte desiderio di confrontarsi con un vero e proprio artista della pasticceria, in particolare della cake art. Nella sua lunga carriera Sanchez ha lavorato in 22 differenti nazioni, soprattutto nel continente americano e in quello europeo, la sua abilità, in particolare nelle decorazioni e nell’utilizzo della panna sono un modello di riferimento per chi si cimenta nel campo della pasticceria, tanto che si è conquistato il soprannome di King of the cream. “Gli addetti ai lavori sono consapevoli che la crescita e l’affermazione professionale passano necessariamente attraverso la formazione continua. Non si tratta solo di affinare la tecnica: il confronto con figure di rilievo internazionale permette anche di conoscere in modo più approfondito le nuove tendenze in un settore in costante evoluzione. Nella nostra regione la cosiddetta pasticceria moderna, in grado di offrire nuove interpretazioni del desiderio di dolce anche attraverso forme e colori invitanti, sta progressivamente trovando spazio a fianco delle proposte legate alla tradizione più classica” spiega Marco Marrazzo, product manager di Agrovo. La masterclass con protagonista Alexander Sanchez si terrà nei moderni locali dell’Academy dell’azienda di Pagani, uno spazio di oltre cento metri quadri in grado di ospitare sino a cinquanta persone. L’evento è organizzato in stretta collaborazione con Puratos Italia, che fa parte di Puratos Group, multinazionale belga che offre una gamma completa di ingredienti, soluzioni e servizi innovativi per l'industria della panificazione, pasticceria e cioccolato. “Per noi è fondamentale affiancare i nostri distributori e clienti anche attraverso momenti di alta formazione affinché possano migliorare ulteriormente i loro risultati. Sanchez, insieme ad altri pasticcieri noti in tutto il mondo, è un nostro Ambassador e mette la sua esperienza e passione a disposizione di tutti coloro che puntano ad ottenere il meglio nella complessa, e al tempo stesso affascinante arte pasticciera” ha aggiunto Valentina Bianchi, marketing manager di Puratos Italia.