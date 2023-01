Alfano I: la storia di uno dei più importanti Vescovi salernitani

Uno dei personaggi più importanti della storia di Salerno è il vescovo Alfano I. Alfano nacque all'inizio del XI secolo da una nobile famiglia salernitana. Venne istruito sia come monaco che come medico presso la Scuola medica Salernitana. In giovinezza divenne amico fraterno del monaco beneventano Desiderio che, poi, diverrà Papa Vittore III. Divenne abate del Monastero di San Benedetto a Salerno ed, infine, Arcivescovo della diocesi salernitana.

Il rapporto con i normanni

Si recò a Costantinopoli con il principe longobardo Gisulfo II per patteggiare una lega anti normanna ma, con sua grande sorpresa, venne lasciato a Costantinopoli come ostaggio. Riuscito a fuggire trovò rifugio in seno ai normanni. In seguito, a causa della politica antinormanna del Papato, si riconciliò con il suo signore ma, anni dopo, su decisione di Gregorio VII favorì il passaggio di Salerno da Gisulfo II al normanno Roberto il Guiscardo. Grazie al Guiscardo e ad Alfano I venne eretta, a Salerno, la Cattedrale di San Matteo dove, ancora oggi, sono conservate le spoglie del Santo patrono, di Papa Gregorio VII e di Alfano I. Oltre ad essere impegnato nella vita religiosa e politica della sua città, Alfano fu anche un grande scrittore e Maestro della Scuola medica Salernitana. Tra le sue opere si ricordano, infatti, il De Pulsis, sull'analisi dei battiti del polso ed il De quattuor humoribus corporis humanis sula teoria dei quattro umori.