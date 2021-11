Salerno: l'accordo tra Alfonsino e Carrefour Italia per portare la spesa a domicilio

Alfonsino S.p.A., leader del settore food delivery nei piccoli comuni italiani e la catena di supermercati ed ipermercati Carrefour Italia hanno annunciato una partnership per offrire un serivizio di pronta consegna della spesa anche nei piccoli comuni italiani.

La consegna

I cittadini, qundi, potranno usufruire del servizio di grocery-on-demand, con consegna dell'ultimo miglio. Il servizio vedrà una prima fase pilota nei comuni di Salerno, l'Aquila, Benevento e Pompei, per poi allagarsi anche ad altri comuni. Grazie a questo accordo, i cittadini dei piccoli e medi comuni potranno usufruire del servizio di grocery-on-demand, con consegna dell'ultimo miglio. L'obiettivo, quindi, è di renndere il proprio servizio orizzontale, offrendo agli utenti un'esperienza completa, con la possibilità di ordinare anche la spesa a domicilio.

Il commento

"Siamo orgogliosi di aver chiuso questo accordo con un Gruppo così rilevante come Carrefour Italia, in concomitanza con il processo di quotazione in Borsa Italiana di Alfonsino S.p.A. Questa collaborazione rafforza ancora di più la nostra idea di delivery sempre più orizzontale, mettendo a disposizione dei clienti un' esperienza completa in termini di servizio offerti": ha commentato Domenico Pascarella, presidente e CMO di Alfonsino S.p.A.