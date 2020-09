"Una notte per Alfonso...Stella tra le stelle": la serata dedicata al Maestro Alfonso Pepe

Una serata speciale della Santarosa Pastry Cup dedicata ad Alfonso Pepe dal titolo Una notte per Alfonso...Stella tra le stelle, si terrà lunedì 28 settembre nella prestigiosa location dell'NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi.

La serata

Nonostante il rinvio al 2021 della IX edizione del Santarosa Pastry Cup, la kermesse gastronomica che celebra uno dei simboli indiscussi della tradizione dolciaria campana, la Sfogliatella Santarosa, accogliendo in Costiera Amalfitana il gotha della pasticceria, il team della manifestazione ha deciso comunque di trasmettere un messaggio di continuità, dedicando un’intera serata alla memoria del compianto Maestro Alfonso Pepe, riunendo alcuni grandi professionisti, tra i suoi amici di sempre.

Lunedì 28 settembre, gli ampi spazi all’aperto e le sale dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi faranno da cornice all’evento “Una Notte per Alfonso…Stella tra le stelle”: partendo dall’antico Chiostro dei Normanni, la serata si snoderà tra degustazioni, percorsi storici e cena al chiaro di luna, allietati da una vista superba sull’intera baia di Amalfi.

Ai fornelli si alterneranno gli chef stellati Peppe Guida, Gennaro Esposito, Nino Di Costanzo e lo chef Claudio Lanuto. I dessert saranno affidati all'esperienza e all'amicizia dei fratelli Nicola e Andrea Pansa e del Maestro Sal De Riso.

Madrina della serata sarà Veronica Maya, spigliata e solare conduttrice Rai, volto noto anche del Santarosa Pastry Cup.

Il commento

"Sono onorato di contribuire alla riuscita di una manifestazione di tale prestigio, nata per dare risalto a un dolce creato proprio qui, in Costiera Amalfitana, nelle mura del Monastero di Santa Rosa a Conca dei Marini e che, negli anni, ha saputo acquistare un respiro e una valenza internazionale, diventando tappa ambita di pasticceri da tutta Italia - ha commentato entusiasta Giacomo Sarnataro, General Manager dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi - Quest’anno, in particolare, è importante trasmettere serenità e ottimismo anche e soprattutto attraverso un momento conviviale che sappia coniugare il piacere di una cena preparata da chef di prestigio al ricordo di un grande Maestro della pasticceria italiana, Alfonso Pepe, che ha saputo plasmare le sue creazioni con i profumi e gli aromi tipici della sua terra, valorizzandoli e facendoli conoscere oltre i confini prettamente locali".