“All in”, il nuovo singolo di Mr Fortuna prodotto da Fabio Musta

Salerno 9.09.2022 - “ALL IN”, il nuovo singolo del rapper salernitano fuori il 14 settembre 2022. Federico Pastore classe 1993, in arte Mr.Fortuna, continua ad affermarsi sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “ALL IN” prodotto da Fabio Musta, pietra miliare e dj di fama internazionale che nella sua carriera vanta diverse collaborazioni con i più grandi artisti del panorama musicale come ad esempio Rocco Hunt, Clementino, Patto MC e tanti altri. Nel gioco del poker il termine “ALL IN” è la mossa in cui il giocatore punta tutte le sue chips a disposizione sulle sue carte, è stata proprio questa mossa ad ispirare l’artista. Il brano “ALL IN” parla di una storia d’amore in cui i protagonisti sono disposti a rischiare tutto ciò che hanno per poter stare insieme; attraverso questa metafora Mr. Fortuna cerca di far emergere il vero significato dell’amore che nonostante tutte le difficoltà è più forte di qualsiasi ostacolo riservi la vita. L’artista racconta che «il brano è nato nello studio di registrazione di Fabio Musta, il “Different Lab” , una sera in cui, dopo aver ascoltato diverse produzioni di Musta, viene colpito da una base strumentale club con forti influenze r&b». Dopo aver provato diverse melodie, l’artista decide di scrivere la prima parte del testo. In una sola notte completa il testo e bozza anche il primo provino, che poi in seguito diventerà quello definitivo prima di entrare in sala registrazione. Una carriera in forte fermento quella di Mr.Fortuna, che vanta già un primo disco ufficiale, due singoli presentati a Casa Sanremo 2021 e 2022, e aperture ai concerti di Clementino, Luchè, Marracash, Peppe Soks etc. Il video del singolo vanta la partecipazione di Noemi Sales, giovane attrice campana, resa celebre dal film “Ultras” e la regia di Paolo Hanzo, filmmaker, che ha lavorato con artisti appartenenti alle case discografiche “Universal” E “Warner”. Mr. Fortuna si ritiene soddisfatto del proprio lavoro e della piega che sta prendendo la sua carriera, inoltre, confessa anche di essere circondato da un team che lui stesso definisce ”vincente”. Giovanni Morra