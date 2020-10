All Together Now: anche la salernitana Carola Santopaolo nel "Muro dei 100"

Anche l'attrice salernitana Carola Santopaolo sarà nel Muro dei 100 nella terza edizione di All Together Now, il fortunato show televisivo di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Il format

All Together Now è un talent e game show televisivo dove un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad una giuria di 100 attori e cantanti. I 100 possono apprezzare l'esibizione e, dopo averla votata, alzarsi e cantare insieme ai concorrenti.

La novità di quest'anno è rappresentata da quattro giudici speciali: Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e J-AX.