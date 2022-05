Alluvione 5 maggio 1998: Santa Messa e cerimonie in ricordo delle vittime a Bracigliano, Sarno e Siano

Ricorre, oggi, il 24esimo anniversario dell'alluvione del 5 Maggio 1998, a causa della quale persero la vita 160 persone residenti tra Sarno, Siano, Bracigliano e Quindici (Avellino).

La cerimonia in chiesa

Questa mattina, il Vescovo Giuseppe Giudice ha celebrato, nella Caserma Libroia di Nocera Inferiore, una Santa Messa per ricordare tutte le vittime della tragica alluvione Per il Comune di Sarno erano presenti il vice sindaco Roberto Robustelli, tra i sopravvissuti della frana, e i volontari della Protezione Civile "I Sarrasti".

La commemorazione

Bracigliano ha pagato un prezzo molto alto: le vittime di quel tragico giorno, che ogni Braciglianese ricorda con profonda tristezza nel cuore. “Una ferita – ha ricordato il sindaco Antonio Rescigno - purtroppo, ancora aperta. L'anniversario, non vuole essere un giorno di celebrazioni, ma un giorno nel quale mantenere vivo il ricordo delle persone che a causa di quell'imprevedibile evento calamitoso hanno lasciato le proprie famiglie e di tutti coloro che hanno subito un danno, non solo materiale, ma soprattutto spirituale e morale, trascinando con essi una catastrofe di enormi dimensioni”. “L'Amministrazione Comunale tutta – dichiara il primo Cittadino - intende commemorare le vittime di quel tragico 5 Maggio e ringraziare, ancora una volta, tutti i competenti organismi e i volontari che intervennero per portare aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione. Nella speranza e con l'impegno che simili tragedie non accadano mai più. La promessa odierna è quella che Bracigliano non dimenticherà mai”. Il primo cittadino, accompagnato da alcuni amministratori comunali, si è recato presso il Cimitero Comunale e presso Piazza V Maggio, dove sono stati deposti dei fiori sui monumenti alle vittime di quel tragico giorno per mantenere viva la loro memoria. A Sarno, invece, sono previsti: l' inaugurazione di una mostra permanente presso la Casa Comunale dal titolo "RI-VIVO"; la deposizione di una corona di fiori in Viale Margherita; la celebrazione di una Santa Messa alle 19 nel Duomo di Episcopio; alle 20 il Concerto nel Duomo di Episcopio dell'Orchestra Città di Sarno.

Il messaggio del sindaco di Siano Marchese: