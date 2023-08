San Matteo 2023: oggi l'Alzata del Panno del Patrono di Salerno, la storia dell'attacco dei pirati e la difesa dell'Evangelista

Si rinnova oggi, 21 agosto, il tradizionale appuntamento con l'Alzata del Panno di San Matteo, Patrono della Città di Salerno. Dopo la messa delle ore 19 presso la Cripta della Cattedrale, celebrata dal parroco del Duomo, don Felice Moliterno, alle ore 20, è previsto il corteo guidato dalla Reliquia del “Braccio” del Santo Patrono e dal Panno che poi sarà innalzato nell’atrio del Duomo. A presiedere l’Alzata del Panno, l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi che, nel suo discorso, annuncerà anche diversi appuntamenti dedicati al Patrono.

Curiosità: cosa rappresenta il "panno" di San Matteo?

Come ricorda l'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, il 27 giugno 1544, le navi del pirata Khair-Ad-Din apparvero nel Golfo di Salerno, ponendosi alla fonda innanzi alla nostra città ed a quella di Amalfi, per mettere a ferro e fuoco, spogliarle dei loro tesori e trarre prigionieri il maggiornumero di donne e di uomini. Il 27 giugno 1544 il cielo era sereno, il mare calmo, non un alito di vento disturbava la quiete, ma grave era il pericolo che incombe su Salerno all'avvicinarsi alla riva delle scialuppe cariche di pirati. Molti salernitani corsero alle armi, nella speranza di opporre una certa difesa agli invasori. Altri, conoscendo la fama di Ariadeno, fuggirono, disperandosi nelle campagne vicine, altri ancora si riversarono nella Cattedrale per impetrare l'intervento di San Matteo, eletto patrono di Salerno, nel lontano 954, quando le sue Spoglie mortali giunsero dal Cilento a Salerno. I feroci pirati erano quasi per prendere terra, quando improvvisamente, una bufera di vento e di acqua si abbatté sul golfo. Le navi non ressero più all'ancora e molte di esse corazzandosi affondarono, altre furono sbattute sulla riva, altre si dispersero nel Mar Tirreno. Il popolo vide, nella salvezza della città, l'intervento divino e del Santo Evangelista Matteo. L'mmagine di San Matteo in atto di protezione sulla città e il golfo è presente, in memoria del miracolo del 1544, sul Panno, che il 21 agosto di ogni anno viene sollevato nella tradizionale "Alzata del Panno". Il Telo porta in calce la frase "Salerno è mia e io la difendo".

