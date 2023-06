Festeggiamenti della Madonna del Carmine: tutto pronto per l'Alzata del Panno, il programma

Fedeli in fermento, per l'Alzata del Panno della Madonna del Carmine, il 16 giugno: tutto pronto per la solenne cerimonia che precede i festeggiamenti in onore della Vergine, organizzati dal Santuario del Carmine.

Il programma

Alle ore 17.30, dunque, i Vespri, il Santo Rosario e il canto delle litanie nel Santuario e, a seguire, alle 18.30, la santa messa presieduta da padre Damiano Antonino, parroco di San Gaetano. Al termine della celebrazione, dunque, è prevista la processione del Panno della Vergine Maria S.S. del Carmelo che partirà dall'interno del Santuario, per percorrere via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Monsignor Bolognini, dove sarà esposto fino al mattino del 16 luglio, giorno della festa della Madonna. Al termine della processione, accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal Maestro Rorario Barbarulo, non mancherà la degustazione gastronomica a cura dell'istituto alberghiero Roberto Virtuoso di Salerno. Prevista una folta partecipazione.