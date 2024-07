Festeggiamenti per la Madonna che viene dal Mare: l'alzata del Panno

Iniziano i festeggiamenti per la Madonna che Viene dal Mare: il 6 luglio, in programma il corteo che partirà alle ore 20 da Largo Dogana Regia per attraversare le strade del centro storico giungere presso la chiesa di S. Agostino - Santuario Maria SS. di Costantinopoli. Prevista una folta partecipazione di fedeli che, come ogni anno, affideranno le loro preghiere alla Vergine, memori della leggenda secondo cui la tavola raffigurante Maria fu rinvenuta nel 1453 sulla spiaggia di Santa Teresa, a seguito del naufragio di una nave di mercanti fuggiti da Costantinopoli caduta in mano ai turchi.