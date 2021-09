Curiosità in Costiera, l'ex senatore Antonio Razzi mangia la pizza ad Amalfi

Non solo attrici, miliardari e vip in vacanza in Costiera Amalfitana. In questi giorni ha trascorso dei giorni di relax nella Divina anche l’ex senatore Antonio Razzi. Nelle ultime ore, infatti, ha pubblicato una foto mentre degusta una pizza proprio in una pizzeria di Amalfi.

La carriera in tv

Oltre ad essere un ex parlamentare (eletto nel 2006 con l’Italia dei Valori e poi passato nel Pdl diventato successivamente Forza Italia), Razzi è diventato negli anni anche un volto noto della tv. Dal 20 giugno 2018 conduce sul Nove il programma Razzi Vostri. Nel 2019 partecipa in coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi alla quattordicesima edizione di Ballando con le stelle, dove verrà eliminato nella quarta puntata e definitivamente eliminato nella settima. A seguito della partecipazione al talent show, sarà, dal 2019, un ospite ricorrente del programma Storie italiane. A settembre 2020, torna come membro dell'antigiuria di Ballando con le stelle, programma dove era stato concorrente nel 2019.