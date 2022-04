Amalfi, tanta emozione al concerto "Miserere – Cantare la Passione”

Emozione pura, un momento di rara bellezza, in cui teatro, musica e ritualità si incrociano. In diretta dall'Antico Arsenale di Amalfi è andato in scena il concerto "Miserere – Cantare la Passione. Liturgia Popolare della Settimana Santa in Campania”.

L'evento

In scena spettacolo di Carlo Faiello, con la straordinaria Isa Danieli, insieme a cinque grandi voci napoletane tra cui Antonella Morea, Patrizia Spinosi, Fiorenza Calogero, Elisabetta D’Acunzo e Marianita Carfora.