Emma Villas e affitti brevi di ville e casali di pregio: i trend dell'estate in Costiera Amalfitana

Con una media di circa 4.500 euro a prenotazione (la media più bassa tra tutte le regioni italiane dopo l’Abruzzo), la Costiera Amalfitana è la destinazione più indicata per gli amanti del pregio in riva al mare. A sceglierla sono principalmente stranieri per oltre il 70% delle prenotazioni. Per decidere in quale appartamento di pregio con vista mare o in quale villa con piscina del carnet Emma Villas andare, c’è l’imbarazzo della scelta. Secondo i dati di Emma Villas, leader nel ercato di settore, ad oggi è stato prenotato il 30% delle settimane disponibili in alta stagione. Per i “ritardatari” c’è quindi ancora molta disponibilità. Chi ha già scelto questa meta per le proprie vacanze estive permarrà per poco più di una settimana e si sposterà in gruppi ristretti di circa 6 persone.

I dati

A livello nazionale, i dati si discostano leggermente: a oggi il 70% delle settimane disponibili in alta stagione tra le oltre 430 ville e tenute di pregio in portfolio di Emma Villas è stato prenotato. A scegliere questa soluzione sono principalmente gruppi di amici, di coppie o famiglie numerose. La media si attesta a circa 8 persone per singola struttura. Il costo medio nazionale in alta stagione (luglio e agosto) per l’affitto di una villa o tenuta di pregio con piscina con Emma Villas è di circa 5.500€. Si tratta di costi da “spalmare” su permanenze piuttosto lunghe e tra più ospiti che, in media, si possono tradurre con una spesa orientativa di circa 70€ a notte in dimore da “mille e una notte”.