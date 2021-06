Gentiloni a passeggio per Amalfi: tappa alla "Pasticceria Pansa"

Weekend di relax, dunque, per il Commissario Europeo per gli Affari Economici che è stato ospite dell’hotel Santa Caterina

Paolo Gentiloni è tornato in Costiera Amalfitana. L'ex presidente del Consiglio, attualmente Commissario Europeo per gli Affari Economici, ieri sera è stato visto passeggiare nella cittadina della Divina, in compagnia della moglie.

La curiosità

Tappa – come mostra la foto – anche all’antica Pasticceria Pansa di Amalfi dove si è scattato una foto insieme al titolare Nicola Pansa. Weekend di relax, dunque, per l’esponente del Pd che è stato ospite dell’hotel Santa Caterina.