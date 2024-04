Amalfi, l'incontro "Dalle tenebre alla luce:oltre le dipendenze"

Si è tenuto ieri, mercoledì 17 aprile alle ore 18.00, presso il Salone Morelli di Palazzo San Benedetto l’incontro “Dalle tenebre alla luce: oltre le dipendenze” promosso dal Forum dei giovani di Amalfi. Dopo i saluti del Sindaco di Amalfi Daniele Milano, del Presidente del Forum dei giovani di Amalfi Gennaro Esposito, e del Capitano Alessandro Bonsignore, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Amalfi, sono intervenuti: Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino, Gaetano Ala, Salvatore Caldarazzo ed Elena Carotenuto.

L'incontro

Questo è quanto ha dichiarato il presidente del Forum dei giovani di Amalfi, Gennaro Esposito: "“L’obiettivo di questo incontro vuole essere di prevenzione e di sensibilizzazione ai gravi problemi che il dramma della droga porta con sé, ma anche di condanna di quanti speculano sulla droga, “trafficando la morte” anche nel nostro territorio e nella nostra città. Con questo incontro ci proponiamo di mobilitare giovani ed adulti affinché con la propria intelligenza possano sempre ed in ogni circostanza individuare il confine che c’è tra giusto e ingiusto, tra bene e male. E’ fondamentale che nelle nostre comunità ciascuno non tenda ad assumere atteggiamenti improntati all’indifferenza e abbandoni quella retorica di isola felice che purtroppo spesso lede la sana crescita delle giovani generazioni dei nostri territori. Ci auguriamo che questo incontro possa contribuire alla formazione di giovani ed adulti responsabili, che non si lascino sopraffare dalla logica dell'indifferenza, ma da quella dell'impegno civico, impegnandosi ad essere cittadini responsabili e prima ancora uomini e donne liberi, capaci di contribuire al contrasto di ogni forma di devianza, all'accompagnamento dei più vulnerabili e all'aiuto concreto di chi attraversa momenti di umana debolezza e disorientamento, solitudine ed esclusione”. "Solitamente - ha sottolineato il comandante Carabinieri di Amalfi, Alessandro Bonsignore - ci occupiamo del profilo patologico, interveniamo come Arma dei Carabinieri per reprimere e contrastare quelle condotte illecite connesse all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi invece siamo qui per una ragione diversa. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della prevenzione, un piano alternativo su cui ritengo sia fondamentale investire nell'ottica di fornire un contributo per la crescita delle nuove generazioni e per la formazione di una coscienza collettiva critica sul fenomeno delle dipendenze.

Il traffico di stupefacenti è una piaga che sfrutta le dipendenze. Fare una corretta informazione su questo tema, come anche sui rischi connessi al semplice uso di sostanze stupefacenti, è un modo per cercare di arginare la domanda, nella consapevolezza che in tal modo certamente anche l'offerta ne risentirà. Dopotutto il contrasto alle dipendenze in generale, droga, alcool, gioco d'azzardo, è un problema per la comunità intera, per le Forze di Polizia, per la Magistratura, per le amministrazioni, per il Servizio Sanitario Nazionale, è un problema di tutti e per questo occorre un'azione corale per affrontarlo.”