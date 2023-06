Spalletti e Montella arrivano ad Amalfi: tappa alla pasticceria "Pansa"

La pasticceria “Pansa” di Amalfi continua ad essere la tappa preferita dei vip che stanno arrivando in Costiera per la stagione estiva. Ieri pomeriggio – come mostra la foto che pubblichiamo – è stata la volta dell’allenatore del Napoli campione d’Italia Luciano Spalletti, che si è recato presso la storica pasticceria amalfitana insieme alla sua famiglia.

La curiosità

Nei giorni precedenti, a degustare le specialità della casa era stato Vincenzo Montella, ex attaccante ed ora allenatore di calcio.