"Pulifondali", la tutela del mare e l'evento per salvaguardare l'ecosistema marino

Giornata Mondiale per l'Ambiente, "Pulifondali". Partirà domani l'evento promosso dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) per la raccolta di rifiuti depositati sui fondali marini di diverse località italiane. Con la sezione provinciale della Fipsas di Salerno, ci saranno anche le sezioni di Amalfi e Salerno della Lega Navale Italiana, l’ASD Marina, il Circolo Sommozzatori Irpino, Submania, Freediving World Italia, SPS Arechi, Punto Sub, Universo Humanitas Soccorso, tutti impegnati nella raccolta di due tratti di mare della suggestiva Costiera Amalfitana, quelli di Conca dei Marini e di Amalfi.

L'evento

L'evento "Pulifondali" è patrocinato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e vedrà anche in Costiera il coinvolgimento della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Salerno, da sempre sensibile ai temi della tutela ambientale, in particolare dell'ecosistema marino. La consigliera al Comune di Amalfi, con delega all’ambiente e all’educazione ambientale, Ilaria Cuomo, ha aderito anch'ella con convinzione all’iniziativa, condividendone lo spirito di rispetto dei fondali marini e dell’ecosistema, così come altri, nel prendersi cura di un altro e importante tratto di mare. Decine saranno le donne, gli uomini e i mezzi impegnati sabato. Subacqueii e apneisti per la raccolta in mare e addetti a terra per lo stoccaggio e il conferimento dei rifiuti in discarica. La Fipsas, che in Italia vanta decine di migliaia di tesserati e diverse migliaia di società e associazioni affiliate, è dal 2004 riconosciuta anche dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, “Associazione di Protezione Ambientale”. Da allora, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee è impegnata in iniziative di sensibilizzazione e divulgazione del rispetto degli ambienti terrestri, specialmente tra le nuove generazioni, ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali.