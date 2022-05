Regata Storica di Amalfi, accordo raggiunto: la diretta Rai ci sarà

La diretta Rai della Regata Storica di Amalfi ci sarà. La tv di Stato ha raggiunto l'accordo con il comitato organizzatore. L'annuncio è arrivato dal sindaco di Amalfi, Daniele Milano: "Noi metteremo a disposizione la regia. La Rai metterà a disposizione il segnale, garantendo così la fruibilità dell’evento in diretta nazionale. Siamo felici che sia stato riaffermato l’alto valore storico e sportivo della manifestazione. Il Comitato Generale delle Antiche Repubbliche Marinare richiederà ora garanzie affinché la manifestazione possa essere inserita stabilmente in programmazione, evitando “situazioni limite”

Il sindaco: "Per noi è la finale della coppa del mondo"

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai sindaci dei quattro Comuni coinvolti (il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, di Genova Marco Bucci, di Pisa Michele Conti e di Amalfi Daniele Milano, che ospita l’edizione) che avevano reclamato la copertura televisiva della Regata Storica 2022. "Amalfi - sottolinea il sindaco Milano - vive questa manifestazione come se fosse la finale di coppa del mondo ed è già palpabile la presenza di numerosi turisti e di tantissime lingue straniere che sono un po’ la cifra del turismo al quale siamo abituati nella nostra città. La Regata coincide con la ripartenza e la valorizzazione delle bellezze del nostro paesaggio, grazie anche ad un’attività intensa di recupero dei beni culturali che, nei giorni del Palio, andremo a scoprire. Mi riferisco al restauro della statua di Flavio Gioia, a quello del gonfalone del corteo storico di Amalfi, delle lapidi commemorative della Porta della Marina e del vecchio galeone in legno battezzato “Vittoria” dai nostri vogatori che, per primi, portarono la nostra città alla vittoria per tre volte tra il ’75 e l’‘81".

De Luca: "Un'ottima notizia"

A commentare l'accordo anche il deputato del Pd Piero De Luca: "Nelle scorse ore - ha spiegato De Luca - avevo lanciato un appello insieme al collega Andrea Romano, a sostegno della richiesta gia' inviata ai vertici Rai dai Sindaci dei quattro Comuni coinvolti e dal Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza. Questo evento raccoglie un'eredita' storica dell'Italia. Un momento di valorizzazione della tradizione, della storia e della cultura del nostro Paese, che consente anche di sostenere e rilanciare il turismo dopo due anni di pandemia. Siamo soddisfatti quindi che i vertici Rai abbiano deciso di assicurare, come da consuetudine, la diretta televisiva della Regata storica"