Sole, relax e gelato al limone per Michele Hunziker ad Amalfi

La Costiera Amalfitana continua ad essere la meta preferita dai vip. Dopo Robbie Williams, ecco che ad essere avvistata tra il porto e le stradine di Amalfi c’è anche Michelle Hunziker. La popolarissima presentatrice televisiva di Canale 5, in tenuta estiva (maglietta bianca, pantaloncino nero, sandali e cappello di paglia), infatti, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dalla famosa località turistica salernitana.

La curiosità

In uno di questi, appare con un sorriso radioso e un gelato al limone racchiuso all’interno di uno sfusato amalfitano preso, per l’occasione, presso la gelateria “La Sciulia”. La Hunziker - da quanto si è appreso - ha trascorso il weekend in barca insieme ad alcuni amici e alle due figlie Celeste e Sole, avute dal matrimonio con Tomaso Trussardi.