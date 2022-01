Curiosità: l'ambasciatore della rete delle città marciane Al Bano a Cellino San Marco

Tanta emozione, a Castellabate, per l’incontro con l’ambasciatore della rete delle città marciane, Al Bano, a Cellino San Marco. In rappresentanza del sindaco e dell’amministrazione comunale ha partecipato il consigliere comunale, Gianmarco Rodio, accompagnato dal parroco don Pasquale Gargione. “La rete delle città marciane, di cui Castellabate è Comune Capofila, è un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’incontro di oggi con l’ambasciatore della rete delle città marciane, Al Bano, ha suggellato ancor più questo patto di amicizia tra diverse comunità nel nome di San Marco.

Mi è dispiaciuto molto non poter partecipare a questo incontro interessante e piacevole”, ha detto il sindaco Marco Rizzo.

Parla il consigliere Gianmarco Rodio: