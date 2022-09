Castellabate, la visita dell'ambasciatore italiano in Costarica

Visita presso il Comune di Castellabate per Alberto Colella, ambasciatore italiano in Costa Rica. Ad accoglierlo il sindaco Marco Rizzo e alcuni assessori e consiglieri. Durante l'incontro si è discusso di uno scambio interculturale e di un possibile gemellaggio. L'obiettivo è fare in modo che Castellabate, la sua storia e le sue tradizioni arrivino fin lì.

L'incontro

“Quello di stamattina - ha sottolineato il sindaco, Marco Rizzo - è stato un incontro, momento di scambio di tante idee e progetti, volti a far conoscere Castellabate anche a livello internazionale. Solo grazie alla sinergia e collaborazione è possibile organizzare e realizzare tante e belle iniziative di qualità. Sono stato piacevolmente colpito dall’ amore che l’ambasciatore nutre verso il nostro paese, che è lo stesso che ci guida quotidianamente nell’amministrare questa terra”.