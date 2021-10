Le giornate insieme a te per l'ambiente: tappa a Pontecagnano, scende in campo McDonald's

La provincia di Salerno e il Comune di Pontecagnano Faiano saranno uno delle 100 tappe nazionali coinvolte nel progetto “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. In questo progetto, i ristoranti McDonald’s si faranno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune. Nella conferenza stampa, presenti Giuseppe Lanzara, sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, Adele Triggiano, assessore alla Cultura, Francesca Ferro, direttore Legambiente Campania, Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza

I dettagli

“Le giornate insieme a te per l’ambiente” si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti.