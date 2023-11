Salerno e Ambiente: il talk a tema green tra arte e politica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 20 novembre, alle ore 18.00, presso Bar G.Verdi Letterario a Piazza Luciani 28, si terrà un appuntamento che legherà ambiente e territorio. Topic dell'incontro “Sinergie Urbane e Ambientali”, un file rouge che guiderà i numerosi ospiti moderati dal giornalista Andrea Pellegrino.

Interventi di Elisabetta Barone (consigliera comunale del Comune di Salerno), Lorenzo Forte (presidente Ass. Salute e Vita), Gaia Basso (rappresentante Unione degli Studenti Salerno), Franco Massimo Lanocita (avvocato), Anna Risi (portavoce comitato Salute e Vita). L'appuntamento sarà anche occasione per presentare Nero Acciaio (Les Flaneurs Edizioni), attraverso l'intervento dello sceneggiatore Davide Bottiglieri, un fumetto che nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV – Sodalis, con lo scopo di accendere i riflettori sulle dinamiche illecite che contraddistinguono i disastri ambientali causati dalle macchinazioni criminose di imprese disseminate sull’intero territorio nazionale. La storia è narrata con la giusta crudezza, atta a rendere giustizia al dramma vissuto da famiglie e operai, costretti a lottare spesso contro istituzioni inadempienti. Nero Acciaio, opera pubblicata dalla nota casa editrice Les Flaneurs Edizioni nel giugno 2023, pone l’attenzione su tre aspetti: l’importanza della partecipazione della cittadinanza e lo scopo dell’associazionismo, l’infame dicotomia tra diritto alla salute e diritto al lavoro, le intrappolanti maglie legali che non sempre assicurano la giustizia. L’espediente narrativo crea una formula di facile fruizione e digestione di tematiche altrimenti pesanti e “di nicchia”. Il media fumetto assicura una transgenerazionalità al lavoro realizzato, necessaria per la massima diffusione di un’opera di denuncia.

Insomma, tanti argomenti, affrontati da molteplici angolazioni da voci autorevoli.

L'appuntamento aprirà, infine, la mostra sul fumetto Nero Acciaio, resa accessibile al pubblico fino al 30 novembre.