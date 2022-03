Emergenza guerra: la Gopi di Caggiano invia un'ambulanza rianimativa in Ucraina

E' stata benedetta ed è pronta per giungere a destinazione, l'ambulanza rianimativa che verrà inviata in soccorso della popolazione ucraina per fronteggiare le necessità del conflitto in corso. Dopo l’appello, da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Ministero della Salute, per aiuti concreti al popolo Ucraino con la messa a disposizione di ambulanze attrezzate, la Protezione Civile Gopi Anpas di Caggiano ha deciso di regalare una delle proprie ambulanze per l'emergenza.

Il completo equipaggiamento del mezzo è stato acquisito grazie al contributo di diversi enti del territorio, tra i quali la Fondazione Caritas Salerno, la Fondazione San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, il Rotary Club di Salerno Duomo, il Rotary Club Salerno 1949 e il Comune di Caggiano. Un plauso.