Amedeo Colella a Eboli per Il Maggio Dei Libri 2024

Domenica 19 maggio alle ore 19.30 si inaugura l’Arena Cult a Eboli, in Piazza della Repubblica, un nuovo spazio di incontro per gli eventi culturali della città. E si comincerà con la presentazione dell’ultimo libro di Amedeo Colella, “Napoli 365”. L’evento è il primo di una serie di incontri letterari del Maggio dei Libri, una campagna nazionale alla quale la Città di Eboli aderisce con un programma di largo respiro, con eventi di divulgazione e intrattenimento, un Premio Letterario e un festival. L’autore discuterà del suo libro con Andrea Della Rocca, giovane blogger ebolitano con esperienza nel mondo della comunicazione e che ha all’attivo numerose interviste a personaggi del mondo dello spettacolo. Il Maggio dei Libri sarà anche l’occasione per connettere temi e personaggi della cultura contemporanea con giornalisti e blogger ebolitani, creando dibattiti e spunti di riflessione da condividere insieme.