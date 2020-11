"Pronto a ospitare gli ammalati nella mia palestra": l'idea di un salernitano per l'emergenza Covid

Non sta lavorando a causa della chiusura delle palestre, ma ha scelto di non ignorare cosa lo circonda. Così, il salernitano Claudio Amendola mette a disposizione la sua palestra per i posti letto ospedalieri, in questo delicato momento di emergenza sanitaria, con i ricoveri che "esplodono" in diversi nosocomi del territorio.

Il post sui social

“Non lavoro ma non posso fingere di non sentire quanto sta accadendo. Ai privati chiede solo il pagamento dell’affitto al proprietario. Metto a disposizione la struttura della mia attività Hammergym, in accordo con le autorità sanitarie locali per ospitare gli ammalati di ogni genere con posti letto e cure medico sanitarie“. Un'idea lodevole che ha raccolto innumerevoli consensi nella comunità.