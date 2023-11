Tutti con il naso all'insù per ammirare le "Stelle di Sanseverino": l'iniziativa

Emozioni all'orizzonte: è in programma il 18 novembre la visita in notturna al Castello Medievale dei Sanseverino, con l'osservazione della volta celeste, grazie al telescopio predisposto dal Cana. Con il patrocinio morale del Comune di Mercato San Severino, l’associazione Universitas Sancti Severini con il Cana, dunque, propone la nuova iniziativa che guiderà gli amanti delle stelle alla scoperta della volta celeste, in una location di prestigio.

Sabato 18 Novembre, alle ore 19 (salvo avverse condizioni meteo), l'appuntamento è in Piazza Ettore Imperio per raggiungere l’Area Palaziale del Castello Medievale dei Sanseverino. Il rientro dell'esperienza, adatta a grandi e piccini, è previsto per le 21. (Partecipazione a numero limitata: 351 815 9034).