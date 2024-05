"L’amore entra in scena”: Musica e poesia a Giffoni Valle Piana

Sabato 11 maggio alle ore 18,30 presso l’Antica Ramiera, grazie all’Associazione Fonè ed al Patrocinio del Comune di Giffoni Valle Piana, "L’amore entra in scena”, spettacolo poetico musicale degli autori Gabriella Naddeo, già scrittrice di vari testi pubblicati online e presentati in tutta la Campania, Tiziano Sica, professore dell’Istituto Parmenide di Roccadaspide, Diana Senatore nuova voce emergente che si è esibita quest’ anno a Casa Sanremo e dal compositore nonché componente di una nota Band di Avellino Gabriele Contrada.

Lo spettacolo

L'idea è nata dalla scrittrice salernitana Gabriella Naddeo che ha programmato e coinvolto il cuore di tutti nel suo progetto: le parole dell’amore: punto di vista di una lei, punto di vista di un lui, cantate da una lei, suonate da un lui, tratto dal libro omonimo editato lo scorso 12 Febbraio 2024 “L’Amore entra in scena “.

Da una proposta di Tiziano Sica il sodalizio è stato battezzato con il nome: l’insieme un terminematematico ma che ben è esplicativo Cosi come scritto sulla quarta di copertina: Gabriella + Tiziano + Diana + Gabriele = L’Insieme. “Nati da un incontro d’amore, destinati a diffondere le sue parole. L’insieme nell’insieme è insieme perchécrede fortemente che il “bene” non ci appartiene ma è patrimonio comune capace di farci scoprire”. Si spera di poter lasciare in consegna emozioni e spunti di riflessione. Nel ruolo di presentatrice sarà presente la giornalista e speaker radiofonica Rossella Graziuso, decisa a dare la sua definizione delle parole dell’amore in una maniera sorprendente.