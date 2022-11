Da Agropoli a Netflix: la storia di Anacleto "Voice" Santangelo

Da Agropoli a Netflix. Un sogno che Anacleto Santangelo, in arte "Anacleto Voice", ha realizzato diventando assistente al doppiaggio di "Élite", serie tv spagnola giunta alla sesta stagione.

La storia di Anacleto

Anacleto Santangelo, in arte Anacleto voice, è nato ad Agropoli nel 1990. Dopo gli studi tra i banchi dell’istituto tecnico di Agropoli, insegue un sogno: quello del doppiaggio. Arriva a Roma e inizia il suo percorso per diventare doppiatore. Negli anni ha intrapreso la strada dell’assistente al doppiaggio, ruolo occupa da oltre 10 anni partecipando e gestendo molte serie tv, film, cartoni animati e anime giapponesi. Quest’anno, a giugno, la telefonata che gli cambia per sempre la sua esperienza professionale. Dall’altro lato della cornetta arriva una proposta incredibile: ricoprire il ruolo di assistente al doppiaggio per una delle serie tv più seguite del panorama. Stiamo parlando della sesta stagione di Élite, visibile su Netflix. È un crescendo di emozioni dove Anacleto ricopre, oltre a fare l’assistente al doppiaggio, presta anche la sua voce per delle piccole parti della serie tv.