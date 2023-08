L'ebolitano Andrea della Rocca torna in televisione con il "Trendologo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giovane ebolitano Andrea Della Rocca è tornato in tv con una nuova rubrica tutta sua. La sua storia ormai nota a molti lo ha reso a partire da inizio 2023 un nome conosciuto del circuito campano. Partecipazioni a programmi Rai (Il Videobox, I Lunatici) e le sue interviste sul web a personaggi noti lo hanno portato più approfonditamente in diversi salotti televisivi. Da Canale 8 a Rai Radio 2, fino ad arrivare giovedì scorso sul canale 181 del digitale terrestre nel corso della trasmissione "MAYDAY SUMMER EDITION". Il giovane studente di Comunicazione in questa ultima occasione ha dato vita ad uno spazio tutto suo "Il Trendologo" in cui ha aggiornato i telespettatori e gli speaker presenti in studio sulle tendenze dell'estate 2023. Il risultato è stato simpatico con note di serietà toccate grazie a tematiche quali il razzismo e l'emergenza climatica. Tra le tendenze esplorate, il cinema con le pellicole "Barbie", "Junior". Quest'ultimo in uscita in India con protagonista Kabir Bedi, che il giovane Della Rocca ha Intervistato tempo fa. Tra le tematiche toccate di estrema attualità con la pellicola "Rosso,Bianco e Sangue Blu" il mondo LGBT. Quali saranno i prossimi impegni di Andrea? Continuerà la sua rubrica di tendenze? Ecco la rubrica di tendenze andata in onda giovedì scorso: https://youtu.be/lI9HTxP7PhI